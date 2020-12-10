Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Омония
ПСВ - Омония: обзор матча 10 декабря 2020
ПСВ
10.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 6 тур
4 : 0
Завершен
Омония
35'
Д. Мален
63'
Д. Дюмфрис (П)
90+1'
Ж. Пироэ
90+3'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Омония
ГОЛ! 4:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
А. Файн
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
А. Файн
90'
+1
83'
Желтая карточка
М. Дуриш
Замена
Д. Тезе
️️️️
Д. Дюмфрис
81'
Желтая карточка
Й. Хендрикс
78'
73'
Желтая карточка
А. Ланг
70'
Пенальти не реализован!
Ж. Гомес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Дюмфрис
63'
61'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
Кико
61'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Я. Кусулос
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Мален
46'
Замена
И. Сангаре
️️️️
П. Росарио
46'
Замена
О. Боскальи
️️️️
Ф. Макс
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
Ф. Макс
35'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
30'
Замена
А. Файн
️️️️
Р. Ледесма
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Омония
1
Фабиано
ВР
5
Кико
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
29
Адриан Файн
ОП
Омония
78
Константинос Хрисостому
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
88
Эрнест Асанте
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
3-2-2-1-2
38
Мвого
30
Макс
32
Баумгартль
24
Виргевер
13
Росарио
20
Хендрикс
52
Ихаттарен
24
Дюмфрис
37
Ледесма
14
Мален
9
Пироэ
4-2-4
1
Фабиано
26
Ланг
31
Кусулос
6
Люфтнер
5
Кико
8
Гомеш
4
Шеху
48
Сантос
10
Ционис
75
Лоизу
9
Сене
13
Росарио
6
Сангаре
6
Сангаре
13
Росарио
37
Ледесма
29
Файн
29
Файн
37
Ледесма
14
Мален
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Мален
24
Дюмфрис
4
Тезе
4
Тезе
24
Дюмфрис
30
Макс
21
Боскальи
21
Боскальи
30
Макс
5
Кико
26
Лецяск
26
Лецяск
5
Кико
31
Кусулос
16
Гомес
16
Гомес
31
Кусулос
Остались в запасе
ПСВ
Омония
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
Главный тренер
Рогер Шмидт
5
Николас Панайоту
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
78
Константинос Хрисостому
ВР
1
Костас Панайи
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
57
Михал Дуриш
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
Остались в запасе
5
Николас Панайоту
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
78
Константинос Хрисостому
ВР
1
Костас Панайи
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
57
Михал Дуриш
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча ПСВ - Омония
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Новости команд
Все
ПСВ
Омония
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+