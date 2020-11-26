Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гранада - Омония
Гранада - Омония: обзор матча 26 ноября 2020
Гранада
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
2 : 1
Завершен
Омония
8'
Л. Суарес
73'
А. Соро
60'
Э. Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Омония
Желтая карточка
Д. Мачис
90'
+5
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Р. Сольдадо
79'
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Соро
79'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Л. Суарес
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Соро
Пас отдал
Д. Мачис
73'
67'
Желтая карточка
Ж. Гомес
67'
Желтая карточка
Я. Лецяск
Замена
Д. Мачис
️️️️
М. Гоналон
66'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Н. Перес
66'
65'
Желтая карточка
Я. Кусулос
60'
ГОЛ! 1:1!
Э. Асанте
Пас отдал
Я. Лецяск
59'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
Кико
59'
Замена
Т. Сантос
️️️️
М. Ционис
58'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
А. Шеху
55'
Желтая карточка
Кико
Желтая карточка
Я. Эррера
44'
36'
Замена
Э. Асанте
️️️️
Э. Ботик
Желтая карточка
М. Гоналон
31'
Желтая карточка
Н. Перес
15'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Соро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Омония
1
Фабиано
ВР
5
Кико
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
4
Абдуллахи Шеху
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
48
Тиаго Сантос
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Силва
21
Нева
24
Вальехо
22
Дуарте
18
Перес
25
Гоналон
6
Милья
21
Эррера
29
Соро
9
Сольдадо
97
Суарес
3-2-2-3
1
Фабиано
31
Кусулос
26
Ланг
6
Люфтнер
5
Кико
15
Губочан
35
Мавриас
4
Шеху
10
Ционис
9
Какулис
11
Ботик
25
Гоналон
11
Мачис
11
Мачис
25
Гоналон
9
Сольдадо
7
Пуэртас
7
Пуэртас
9
Сольдадо
18
Перес
20
Фулкье
20
Фулкье
18
Перес
97
Суарес
88
Брайс
88
Брайс
97
Суарес
29
Соро
19
Молина
19
Молина
29
Соро
10
Ционис
48
Сантос
48
Сантос
10
Ционис
11
Ботик
88
Асанте
88
Асанте
11
Ботик
5
Кико
26
Лецяск
26
Лецяск
5
Кико
4
Шеху
16
Гомес
16
Гомес
4
Шеху
Остались в запасе
Гранада
Омония
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Николас Панайоту
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Гранада - Омония
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Омония
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«НЕК» – «Омония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Омонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+