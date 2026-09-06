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Китай. Суперлига
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Чунцин Тунлянлун
Lucão
Статистика
Lucão - статистика
Чунцин Тунлянлун
#33 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Чунцин Тунлянлун
1 : 3
06.09.2026
Шанхай Шэньхуа
1' - 90'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Греция. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
ОФИ
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
1 : 2
11.05.2024
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
27.04.2024
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 1
20.04.2024
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 2
13.04.2024
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
69' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
0 : 0
30.03.2024
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Кифисиас
0 : 0
16.03.2024
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 26 тур
ОФИ
2 : 2
03.03.2024
Панатинаикос
87' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Волос
3 : 1
28.02.2024
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
ПАС
2 : 2
25.02.2024
ОФИ
46' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
ОФИ
4 : 0
19.02.2024
Пансерраикос
Был в запасе
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