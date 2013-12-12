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Эммерсон Бойс
Статистика
Эммерсон Бойс - статистика
Завершил карьеру
24 сентября 1979 (46)
#17 | Защитник
180 см | 76 кг
Барбадос | Англия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Англии 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок Английской лиги 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Марибор
2 : 1
12.12.2013
Уиган Атлетик
75' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Уиган Атлетик
1 : 2
29.11.2013
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Рубин
1 : 0
07.11.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
24.10.2013
Рубин
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Уиган Атлетик
3 : 1
03.10.2013
Марибор
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Зюлте-Варегем
0 : 0
19.09.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
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