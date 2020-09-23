Данила Матвевнин - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Данила
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Матвевнин
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Данила
|Отчество
|Максимович
|Фамилия
|Матвевнин
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салют
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|23.09.2020
|76' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
(3:4)п
|Арсенал (Тула)
|90'