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    Данила Матвевнин - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Данила
    Отчество Максимович
    Фамилия Матвевнин
    Команда Салют
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 Был в запасе Салют (Белгород) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    23.09.2020 76' -90' Салют (Белгород) 1:1
    (3:4)п    		 Арсенал (Тула)
    90'
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