Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2026 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025 Товарищеские матчи 2022 Россия. Кубок 2020/2021