Егор Перевозников - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Перевозников
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Перевозников
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иркутск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|88' -90'
|Зенит (Иркутск)
|0:0
(3:4)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.09.2020
|Был в запасе
|Зенит (Иркутск)
|0:1
|Химки (Химки)