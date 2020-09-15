Антон Убониев - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Убониев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Антон
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Убониев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|Был в запасе
|Зенит (Иркутск)
|0:0
(3:4)п
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.09.2020
|1' -90'
|Зенит (Иркутск)
|0:1
|Химки (Химки)