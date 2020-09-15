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    Антон Убониев - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Антон
    Отчество Михайлович
    Фамилия Убониев
    Команда Зенит
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 февраля 1999 (24 года)
    Рост 175
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 Был в запасе Зенит (Иркутск) 0:0
    (3:4)п    		 Пари НН (Нижний Новгород)
    15.09.2020 1' -90' Зенит (Иркутск) 0:1 Химки (Химки)
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