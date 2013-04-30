Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Премьер-лига 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005