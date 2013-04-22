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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Уфа
Шинник - Уфа: обзор матча 22 апреля 2013
Шинник
22.04.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
77'
П. Деобальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Уфа
Замена
Е. Ятченко
️️️️
В. Корытько
90'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Э. Низамутдинов
88'
Желтая карточка
Д. Мичков
83'
80'
Замена
М. Маркосов
️️️️
А. Засеев
ГОЛ! 1:0!
П. Деобальд
77'
75'
Замена
А. Василенко
️️️️
Д. Карлос
64'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Сквернюк
63'
Желтая карточка
А. Засеев
Замена
П. Деобальд
️️️️
М. Бурченко
61'
54'
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Данилов
30'
Желтая карточка
С. Данилов
21'
Желтая карточка
М. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
66
Дмитрий Мичков
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
30
Константин Дудченко
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
6
Виллиам
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
57
Павел Деобальд
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Уфа
14
Игорь Степанов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
57
Константин Подкорытов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
4-4-2
22
Цыган
33
Ламанж
21
Катынсус
76
Стешин
33
Сухов
66
Мичков
7
Белоусов
8
Бурченко
10
Корытько
81
Низамутдинов
30
Дудченко
3-1-5-1
16
Барановский
35
Гультяев
3
Аликин
85
Попов
13
Засеев
7
Данилов
11
Карлос
23
Сквернюк
6
Виллиам
20
Войдель
85
Голубов
10
Корытько
97
Ятченко
97
Ятченко
10
Корытько
8
Бурченко
57
Деобальд
57
Деобальд
8
Бурченко
81
Низамутдинов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
81
Низамутдинов
11
Карлос
4
Василенко
4
Василенко
11
Карлос
7
Данилов
88
Киреев
88
Киреев
7
Данилов
23
Сквернюк
17
Васильев
17
Васильев
23
Сквернюк
13
Засеев
9
Маркосов
9
Маркосов
13
Засеев
Остались в запасе
Шинник
Уфа
35
Артем Смирнов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
57
Константин Подкорытов
ЦП
14
Игорь Степанов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
Остались в запасе
57
Константин Подкорытов
ЦП
14
Игорь Степанов
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Шинник - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Шинник
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