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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Балтика
Уфа - Балтика: обзор матча 25 марта 2013
Уфа
25.03.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
23'
Д. Сысуев
60'
Д. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Балтика
84'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Плопа
Замена
А. Киреев
️️️️
Р. Войдель
72'
68'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
Д. Сысуев
63'
Замена
М. Волков
️️️️
А. Зюзинс
Замена
Й. Саито
️️️️
А. Валикаев
63'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сысуев
Желтая карточка
М. Попов
53'
53'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Сальников
Замена
А. Василенко
️️️️
И. Гультяев
46'
Желтая карточка
А. Засеев
39'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
6
Виллиам
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
14
Игорь Степанов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
27
Йосуке Саито
ЦП
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
17
Андрей Гацко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-1-5-1
16
Барановский
85
Попов
36
Грачев
35
Гультяев
13
Засеев
20
Войдель
6
Виллиам
5
Валикаев
7
Маляров
23
Сквернюк
85
Голубов
3-2-2-3
1
Колинько
23
Васильев
81
Зимулька
3
Плопа
89
Стоцкий
4
Рытов
8
Чиркин
17
Зюзинс
45
Вотинов
8
Сысуев
47
Сальников
5
Валикаев
27
Саито
27
Саито
5
Валикаев
35
Гультяев
4
Василенко
4
Василенко
35
Гультяев
20
Войдель
88
Киреев
88
Киреев
20
Войдель
17
Зюзинс
33
Волков
33
Волков
17
Зюзинс
8
Сысуев
20
Вишняковс
20
Вишняковс
8
Сысуев
3
Плопа
17
Гацко
17
Гацко
3
Плопа
47
Сальников
15
Скавыш
15
Скавыш
47
Сальников
Остались в запасе
Уфа
Балтика
1
Евгений Кобозев
ВР
14
Игорь Степанов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
14
Игорь Степанов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
3
Андрей Смирнов
ЦЗ
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Уфа - Балтика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Динамо
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