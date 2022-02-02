|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|84' -90'
|Ионикос (Никея)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|02.05.2022
|83' -90'
|Ионикос (Никея)
|5:1
|Аполлон Смирнис (Афины)
|02.04.2022
|76' -90'
|Ионикос (Никея)
|2:2
|Волос (Волос)
|89'
|06.03.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|27.02.2022
|46' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|Ионикос (Никея)
|23.02.2022
|84' -90'
|Ионикос (Никея)
|4:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|19.02.2022
|83' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|12.02.2022
|85' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:3
|Ионикос (Никея)
|06.02.2022
|64' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|02.02.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Ионикос (Никея)
|56'