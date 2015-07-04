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Давид Писарро
Статистика
Давид Писарро - статистика
Завершил карьеру
11 сентября 1979 (47), Вальпараисо
#7 | Полузащитник
170 см | 65 кг
Чили | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чили
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Финал
Чили
0 : 0
04.07.2015
Аргентина
Был в запасе
Кубок Америки, 1/2 финала
Чили
2 : 1
30.06.2015
Перу
46' - 120'
Кубок Америки, 1/4 финала
Чили
1 : 0
25.06.2015
Уругвай
85' - 90'
Кубок Америки, 3 тур
Чили
5 : 0
20.06.2015
Боливия
70' - 90'
Кубок Америки, 2 тур
Чили
3 : 3
16.06.2015
Мексика
Был в запасе
Кубок Америки, 1 тур
Чили
2 : 0
12.06.2015
Эквадор
85' - 90'
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