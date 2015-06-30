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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Перу
Чили - Перу: обзор матча 30 июня 2015
Чили
30.06.2015, вторник, 02:30
Кубок Америки, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Перу
41'
Э. Варгас
63'
Э. Варгас
61'
Г. Медель (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Перу
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
Х. Вальдивия
84'
72'
Замена
Й. Йотун
️️️️
К. Лобатон
71'
Замена
К. Писарро
️️️️
А. Каррильо
ГОЛ! 2:1!
Э. Варгас
Пас отдал
Г. Медель
63'
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Г. Медель
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Диас
46'
Замена
Э. Мена
️️️️
М. Альборнос
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Варгас
41'
26'
Замена
К. Рамос
️️️️
К. Куэва
20'
Вторая желтая
К. Самбрано
6'
Желтая карточка
К. Самбрано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Хуан Варгас
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Карлос Аскуэс
ЦЗ
17
Луис Адвинкула
ПЗ
10
Кристиан Куэва
ЛП
17
Карлос Лобатон
(К)
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Перу
12
Диего Пенни
ВР
12
Саломон Либман
ВР
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
21
Хоэль Санчес
ЦП
7
Йорди Рейна
ЦФ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Браво
13
Рохас
17
Медель
4
Исла
3
Альборнос
10
Диас
20
Арангис
8
Видаль
10
Вальдивия
11
Варгас
10
Санчес
4-3-1-2
1
Галлезе
17
Адвинкула
5
Самбрано
22
Аскуэс
6
Варгас
17
Лобатон
7
Бальон
10
Куэва
18
Каррильо
10
Фарфан
9
Герреро
3
Альборнос
2
Мена
2
Мена
3
Альборнос
10
Вальдивия
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
10
Вальдивия
10
Диас
6
Писарро
6
Писарро
10
Диас
10
Куэва
15
Рамос
15
Рамос
10
Куэва
17
Лобатон
19
Йотун
19
Йотун
17
Лобатон
18
Каррильо
14
Писарро
14
Писарро
18
Каррильо
Остались в запасе
Чили
Перу
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
7
Йорди Рейна
ЦФ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
12
Диего Пенни
ВР
12
Саломон Либман
ВР
21
Хоэль Санчес
ЦП
7
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
22
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
22
Хаир Кеспедес
ЦЗ
8
Эдвин Ретамосо
ЦП
7
Йорди Рейна
ЦФ
3
Ансель Рохас
ЦЗ
16
Педро Рекена
ЦЗ
12
Диего Пенни
ВР
12
Саломон Либман
ВР
21
Хоэль Санчес
ЦП
7
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Чили - Перу
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Арготе
(Маракайбо)
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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