Доминикас Бараускас - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Доминикас
|Фамилия
|Бараускас
|Команда
|Ритеряй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Доминикас
|Фамилия
|Бараускас
|Команда
|Ритеряй
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вильнюс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литва
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -43'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|1' -90'
|Литва
|1:1
|Фарерские острова
|14.06.2022
|1' -90'
|Турция
|2:0
|Литва
|11.06.2022
|1' -46'
|Фарерские острова
|2:1
|Литва
|19'
|07.06.2022
|76' -90'
|Литва
|0:6
|Турция
|04.06.2022
|1' -90'
|Литва
|0:2
|Люксембург