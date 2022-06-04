Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Доминикас Бараускас - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Доминикас
    Фамилия Бараускас
    Команда Ритеряй
    Состав Основной
    Родной город Вильнюс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -43' Люксембург 1:0 Литва
    22.09.2022 1' -90' Литва 1:1 Фарерские острова
    14.06.2022 1' -90' Турция 2:0 Литва
    11.06.2022 1' -46' Фарерские острова 2:1 Литва
    19'
    07.06.2022 76' -90' Литва 0:6 Турция
    04.06.2022 1' -90' Литва 0:2 Люксембург
    • Читайте нас: 
    11