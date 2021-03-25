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    Тамаш Шери - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Тамаш
    Фамилия Шери
    Команда Мезекевешд
    Состав Основной
    Родной город Дьер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 января 1988 (36 лет)
    Рост 174
    Вес 76
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Залаэгерсег 1:1 Мезекевешд Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
    08.02.2024 1' - 65' Мезекевешд 0:1 Пакш Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
    04.02.2024 46' - 90' Мезекевешд 0:3 Кечкемет Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венгрия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.09.2021 Был в запасе Венгрия 2:1 Андорра
    05.09.2021 Был в запасе Албания 1:0 Венгрия
    02.09.2021 Был в запасе Венгрия 0:4 Англия
    31.03.2021 Был в запасе Андорра 1:4 Венгрия
    28.03.2021 1' -46' Сан-Марино 0:3 Венгрия
    30'
    25.03.2021 Был в запасе Венгрия 3:3 Польша
    Россия
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