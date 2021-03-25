Тамаш Шери - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Тамаш
|Фамилия
|Шери
|Команда
|Мезекевешд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дьер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1988 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|76
|Имя
|Тамаш
|Фамилия
|Шери
|Команда
|Мезекевешд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дьер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1988 (36 лет)
|Рост
|174
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Залаэгерсег
|1:1
|Мезекевешд
|Венгрия. Национальный чемпионат, 20 тур
|08.02.2024
|1' - 65'
|Мезекевешд
|0:1
|Пакш
|Венгрия. Национальный чемпионат, 19 тур
|04.02.2024
|46' - 90'
|Мезекевешд
|0:3
|Кечкемет
|Венгрия. Национальный чемпионат, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.09.2021
|Был в запасе
|Венгрия
|2:1
|Андорра
|05.09.2021
|Был в запасе
|Албания
|1:0
|Венгрия
|02.09.2021
|Был в запасе
|Венгрия
|0:4
|Англия
|31.03.2021
|Был в запасе
|Андорра
|1:4
|Венгрия
|28.03.2021
|1' -46'
|Сан-Марино
|0:3
|Венгрия
|30'
|25.03.2021
|Был в запасе
|Венгрия
|3:3
|Польша