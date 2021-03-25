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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Польша
Венгрия - Польша: обзор матча 25 марта 2021
Венгрия
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
3 : 3
Завершен
Польша
6'
Р. Салаи
53'
А. Салаи
78'
В. Орбан
60'
К. Пентек
61'
К. Йозвяк
83'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Польша
Вторая желтая
А. Фиола
90'
+4
84'
Замена
К. Гросицки
️️️️
А. Милик
83'
ГОЛ! 3:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Б. Берешиньски
Замена
Д. Зигер
️️️️
Ж. Калмар
81'
Желтая карточка
А. Надь
80'
79'
Замена
М. Рыбус
️️️️
А. Реца
ГОЛ! 3:2!
В. Орбан
Пас отдал
А. Ланг
78'
Желтая карточка
А. Ланг
73'
Замена
К. Варга
️️️️
Р. Салаи
72'
Замена
Л. Него
️️️️
Г. Ловренчич
66'
Замена
А. Ланг
️️️️
С. Хандья
66'
61'
ГОЛ! 2:2!
К. Йозвяк
Пас отдал
П. Зелински
60'
ГОЛ! 2:1!
К. Пентек
Пас отдал
Г. Крыховяк
59'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
С. Шиманьски
59'
Замена
К. Пентек
️️️️
Я. Модер
58'
Замена
К. Глик
️️️️
М. Хелик
ГОЛ! 2:0!
А. Салаи
53'
49'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
34'
Желтая карточка
М. Хелик
Желтая карточка
А. Фиола
8'
ГОЛ! 1:0!
Р. Салаи
Пас отдал
А. Фиола
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
16
Жолт Калмар
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Якуб Модер
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
0
Рафал Августиняк
ОП
23
Каспер Козловски
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-2-2-2
12
Гулачи
4
Хандья
6
Орбан
5
Фиола
16
Калмар
8
Надь
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
14
Ловренчич
9
Салаи
4-1-2-1-2
1
Щесны
18
Берешиньски
14
Хелик
5
Беднарек
13
Реца
10
Крыховяк
8
Модер
10
Зелински
20
Шиманьски
9
Левандовски
7
Милик
14
Ловренчич
7
Него
7
Него
14
Ловренчич
20
Салаи
19
Варга
19
Варга
20
Салаи
4
Хандья
2
Ланг
2
Ланг
4
Хандья
16
Калмар
18
Зигер
18
Зигер
16
Калмар
20
Шиманьски
21
Йозвяк
21
Йозвяк
20
Шиманьски
13
Реца
13
Рыбус
13
Рыбус
13
Реца
14
Хелик
15
Глик
15
Глик
14
Хелик
7
Милик
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Милик
8
Модер
23
Пентек
23
Пентек
8
Модер
Остались в запасе
Венгрия
Польша
1
Балаж Тот
ЦП
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
1
Денеш Дибус
ВР
16
Даниэль Газдаг
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
23
Каспер Козловски
ЦП
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
0
Рафал Августиняк
ОП
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Балаж Тот
ЦП
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
1
Денеш Дибус
ВР
16
Даниэль Газдаг
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
23
Каспер Козловски
ЦП
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
0
Рафал Августиняк
ОП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Венгрия - Польша
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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