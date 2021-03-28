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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Венгрия
Сан-Марино - Венгрия: обзор матча 28 марта 2021
Сан-Марино
28.03.2021, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
0 : 3
Завершен
Венгрия
13'
А. Салаи (П)
71'
Р. Салаи
88'
Н. Николич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Венгрия
88'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Н. Николич
85'
Замена
К. Гереши
️️️️
А. Салаи
Замена
Х. Хирш
️️️️
Н. Нанни
80'
Замена
М. Бернарди
️️️️
Ф. Берарди
80'
77'
Желтая карточка
Э. Ботка
72'
Замена
Р. Варга
️️️️
К. Варга
71'
ГОЛ! 0:2!
Р. Салаи
62'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Д. Газдаг
Желтая карточка
М. Баттистини
58'
46'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
Л. Него
46'
Замена
Н. Николич
️️️️
Т. Шери
Желтая карточка
Л. Лунадеи
36'
30'
Желтая карточка
Т. Шери
20'
Пенальти не реализован!
Р. Салаи
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
4
Аттила Салаи
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
7
Лоик Него
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
18
Давид Зигер
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
10
Тамаш Шери
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Сан-Марино
13
Алекс Стимац
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
15
Джакомо Конти
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
15
Кевин Дзондзини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
18
Марко Бернарди
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Венгрия
2
Адам Ланг
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
21
Кристиан Гереши
ЛВ
8
Адам Надь
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
3-2-2-3
23
Бенедеттини
4
Фаббри
5
Бролли
3
Палацци
6
Росси
21
Баттистини
22
Муларони
5
Лунадеи
10
Берарди
9
Нанни
8
Голинуччи
4-2-2-2
1
Дибус
7
Него
4
Салаи
6
Орбан
21
Ботка
18
Зигер
16
Газдаг
20
Салаи
19
Варга
9
Салаи
10
Шери
10
Берарди
18
Бернарди
18
Бернарди
10
Берарди
9
Нанни
17
Хирш
17
Хирш
9
Нанни
19
Варга
17
Варга
17
Варга
19
Варга
7
Него
16
Калмар
16
Калмар
7
Него
16
Газдаг
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
16
Газдаг
10
Шери
23
Николич
23
Николич
10
Шери
9
Салаи
21
Гереши
21
Гереши
9
Салаи
Остались в запасе
Сан-Марино
Венгрия
15
Кевин Дзондзини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
13
Алекс Стимац
ВР
15
Джакомо Конти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
23
Андреа Грандони
ЦЗ
12
Симоне Бенедеттини
ВР
Главный тренер
Франко Варрелла
2
Адам Ланг
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
8
Адам Надь
ЦП
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
15
Кевин Дзондзини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
13
Алекс Стимац
ВР
15
Джакомо Конти
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
23
Андреа Грандони
ЦЗ
12
Симоне Бенедеттини
ВР
Остались в запасе
2
Адам Ланг
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
8
Адам Надь
ЦП
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
1
Балаж Тот
ЦП
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Сан-Марино - Венгрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
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