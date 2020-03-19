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Александар Лукович
Статистика
Александар Лукович - статистика
Завершил карьеру
23 октября 1982 (43), Кралево
#3 | Защитник
185 см | 83 кг
Сербия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2017
Объединенный Суперкубок 2014
Товарищеские матчи 2014
Matchworld Cup 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Суперкубок России 2013
Товарищеские матчи 2013
Турнир четырех 2013
Лига чемпионов 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Суперкубок России 2012
Товарищеские матчи 2012
Кубок Дубая 2011
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Суперкубок России 2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Боруссия Д
1 : 2
19.03.2014
Зенит
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Зенит
2 : 4
25.02.2014
Боруссия Д
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Атлетико
3 : 1
18.09.2013
Зенит
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Зенит
4 : 2
28.08.2013
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Пасуш де Феррейра
1 : 4
20.08.2013
Зенит
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Зенит
5 : 0
07.08.2013
Нордшелланд
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Нордшелланд
0 : 1
30.07.2013
Зенит
83' - 90'
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