Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2017 Объединенный Суперкубок 2014 Товарищеские матчи 2014 Matchworld Cup 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Суперкубок России 2012 Товарищеские матчи 2012 Кубок Дубая 2011 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Суперкубок России 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008