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    R. Ofosu - статистика

    Имя R. Ofosu
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ионикос 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    08.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    03.10.2022 1' -67' АЕК (Афины) 4:1 Ионикос (Никея)
    18.09.2022 80' -90' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    10.09.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:4 Атромитос (Перистери)
    03.09.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    26.08.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    21.08.2022 60' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Ионикос (Никея)
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