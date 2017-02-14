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Максвелл
Статистика
Максвелл - статистика
Завершил карьеру
27 августа 1981 (45), Кашуэйру-ди-Итапемирин
#17 | Защитник
177 см | 73 кг
Бразилия | Нидерланды
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
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Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
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Товарищеские матчи 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Audi Cup 2011
Испания. Примера 2011/2012
Клубный Чемпионат Мира 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
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Суперкубок Испании 2009
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Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСЖ
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
ПСЖ
4 : 0
14.02.2017
Барселона
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
ПСЖ
2 : 2
06.12.2016
Лудогорец
1' - 80'
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал
2 : 2
23.11.2016
ПСЖ
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Базель
1 : 2
01.11.2016
ПСЖ
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
ПСЖ
3 : 0
19.10.2016
Базель
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Лудогорец
1 : 3
28.09.2016
ПСЖ
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 1
13.09.2016
Арсенал
1' - 90'
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