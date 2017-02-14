Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Кубок 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Франция. Лига 1 2012/2013 Audi Cup 2011 Испания. Примера 2011/2012 Клубный Чемпионат Мира 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Испании 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Испании 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008