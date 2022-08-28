Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маррони - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Маррони
    Фамилия да Силва
    Команда Флуминенсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 1999 (24 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флуминенсе 10 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    10.10.2022 77' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    06.10.2022 81' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    01.10.2022 61' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 4:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    18.09.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    11.09.2022 86' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    04.09.2022 48' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    28.08.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    21.08.2022 67' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 5:2 Коритиба (Коритиба)
    15.08.2022 76' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    89'
    07.08.2022 87' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 1:0 Куяба (Куяба)
    24.07.2022 79' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    90'
    21.07.2022 71' -90' Гойас (Гояния) 2:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    • Читайте нас: 
    11