Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022 Бразилия. Серия А 2021 Дания. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Бразилия. Серия А 2020