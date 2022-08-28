Маррони - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Маррони
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Маррони
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|10
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|10.10.2022
|77' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|06.10.2022
|81' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.10.2022
|61' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.09.2022
|86' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|04.09.2022
|48' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|21.08.2022
|67' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:2
|Коритиба (Коритиба)
|15.08.2022
|76' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|89'
|07.08.2022
|87' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|24.07.2022
|79' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|90'
|21.07.2022
|71' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)