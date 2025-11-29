Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Йоран - статистика

Спорт Ресифи
25 мая 1993 (33)
#19 | Полузащитник
174 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спорт Ресифи
13
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
46' - 84'
83'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Спорт Ресифи
1 : 5
16.11.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Спорт Ресифи
2 : 4
08.11.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
06.11.2025
Жувентуде
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
3 : 0
02.11.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
26.10.2025
Мирассол
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
09.10.2025
Спорт Ресифи
1' - 9'
8'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крузейро
1 : 1
06.10.2025
Спорт Ресифи
1' - 66'
21'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
02.10.2025
Флуминенсе
1' - 87'
73'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
21.09.2025
Коринтианс
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Брагантино
1 : 1
14.09.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Спорт Ресифи
2 : 3
01.09.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
3 : 0
26.08.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
17.08.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
0 : 1
11.08.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
02.08.2025
Баия
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
27.07.2025
Сантос
78' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
2 : 2
24.07.2025
Спорт Ресифи
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
20.07.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
17.04.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Васко да Гама
3 : 1
13.04.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
07.04.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.03.2025
Спорт Ресифи
82' - 90'
90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+