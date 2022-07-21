Тициан Туши - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Тициан
|Фамилия
|Туши
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Тициан
|Фамилия
|Туши
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 апреля 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)
|21.07.2022
|81' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|Крузейдерс (Белфаст)