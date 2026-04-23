Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Исайяс Дель Пупо - статистика

Сент-Труйден
31 марта 2001 (25)
#11 | Полузащитник
176 см
Аргентина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Труйден
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Сент-Труйден
2 : 0
23.04.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Гент
0 : 0
19.04.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Юнион СЖ
1 : 0
04.04.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Антверпен
1 : 0
28.02.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Дендер
1 : 4
21.02.2026
Сент-Труйден
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Сент-Труйден
3 : 2
15.02.2026
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Вестерло
0 : 4
06.02.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
24.01.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Сент-Труйден
1 : 0
18.01.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Стандард
1 : 2
26.12.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Сент-Труйден
1 : 0
21.12.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Андерлехт
2 : 1
13.12.2025
Сент-Труйден
88' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Сент-Труйден
3 : 2
06.12.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Гент
1 : 2
30.11.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
23.11.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
1 : 0
09.11.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 0
02.11.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Юнион СЖ
2 : 0
26.10.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
2 : 2
19.10.2025
Андерлехт
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 3
04.10.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Сент-Труйден
1 : 2
28.09.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Брюгге
2 : 0
21.09.2025
Сент-Труйден
84' - 90'
Главные новости
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
23:35
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
22:33
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
21:54
3
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
21:40
1
ВидеоВинисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
21:24
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+