Ману Гарридо - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Ману
|Фамилия
|Гарридо
|Команда
|Леганес
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 2000 (22 года)
|Имя
|Ману
|Фамилия
|Гарридо
|Команда
|Леганес
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леганес
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|2:2
|Реал (Мадрид)
|16.07.2020
|1' -59'
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Леганес (Леганес)
|12.07.2020
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|09.07.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Леганес (Леганес)
|05.07.2020
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:1
|Леганес (Леганес)
|30.06.2020
|80' -90'
|Леганес (Леганес)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|86'
|27.06.2020
|90' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Леганес (Леганес)