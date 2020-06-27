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    Ману Гарридо - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Ману
    Фамилия Гарридо
    Команда Леганес
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 октября 2000 (22 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леганес 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2020 1' -90' Леганес (Леганес) 2:2 Реал (Мадрид)
    16.07.2020 1' -59' Атлетик (Бильбао) 0:2 Леганес (Леганес)
    12.07.2020 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    09.07.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Леганес (Леганес)
    05.07.2020 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:1 Леганес (Леганес)
    30.06.2020 80' -90' Леганес (Леганес) 0:3 Севилья (Севилья)
    86'
    27.06.2020 90' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Леганес (Леганес)
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