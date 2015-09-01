Евгений Корнилов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Корнилов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Корнилов
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|16
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|01.11.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|25.10.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.10.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|11.10.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.10.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|13.09.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.09.2015
|1' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|37'
|01.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.08.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:2
|Динамо (Ставрополь)
|11.08.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.08.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.07.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|20.07.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)