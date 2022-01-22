|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|14
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Атромитос (Перистери)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Волос (Волос)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|16.02.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|12.02.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|05.02.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|ПАС (Яннина)
|30.01.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Арис (Салоники)
|22.01.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:4
|Панетоликос (Агринио)
|16.01.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|12.01.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Панетоликос (Агринио)
|9'
|18.12.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|11.12.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|Ионикос (Никея)
|04.12.2021
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|79'
|28.11.2021
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.11.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|90'
|06.11.2021
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|30.10.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|68'
|24.10.2021
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|5:1
|Панетоликос (Агринио)
|17.10.2021
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:3
|АЕК (Афины)
|26.09.2021
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Панетоликос (Агринио)