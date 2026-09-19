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Италия. Серия B
Команды
Виртус Энтелла
Лукас Фелиппе
Статистика
€ 175 тыс
Лукас Фелиппе - статистика
Виртус Энтелла
3 мая 2000 (26), Сан-Паулу
#55 | Полузащитник
178 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
19.09.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
06.09.2026
Виченца
73' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
29.08.2026
Чезена
69' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виртус Энтелла
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
19.09.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
06.09.2026
Виченца
73' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
29.08.2026
Чезена
69' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Зюйдтироль
1 : 0
22.08.2026
Виртус Энтелла
61' - 90'
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