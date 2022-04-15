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    M. Shibun - статистика

    Имя M. Shibun
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2022 80' -90' Минск (Минск) 2:4 Белшина (Бобруйск)
    19.06.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 4:2 Минск (Минск)
    20.05.2022 Был в запасе Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    14.05.2022 64' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 2:0 Минск (Минск)
    08.05.2022 79' -90' Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    01.05.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 2:0 Минск (Минск)
    15.04.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 2:4 Минск (Минск)
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