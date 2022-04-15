|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|80' -90'
|Минск (Минск)
|2:4
|Белшина (Бобруйск)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|20.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2022
|64' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|08.05.2022
|79' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)