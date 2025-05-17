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Jiří Skalák
Статистика
Jiří Skalák - статистика
Завершил карьеру
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
11
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
1' - 77'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
1' - 62'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Сигма
3 : 0
19.04.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Динамо
1 : 1
13.04.2025
Теплице
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 0
05.04.2025
Динамо
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Градец-Кралове
1 : 0
30.03.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Динамо
2 : 3
16.03.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 1
08.03.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Динамо
2 : 3
15.02.2025
Яблонец
1' - 42'
32'
42'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 0
09.02.2025
Динамо
1' - 72'
23'
23'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Динамо
0 : 0
01.02.2025
Дукла
85' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Млада Болеслав
4 : 0
11.08.2024
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Динамо
1 : 3
04.08.2024
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Славия
4 : 0
27.07.2024
Динамо
88' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
0 : 2
20.07.2024
Сигма
90' - 90'
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