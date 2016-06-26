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Клинт Демпси
Статистика
Клинт Демпси - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1983 (43)
#2 | Полузащитник
186 см | 81 кг
США
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Кубок Америки 2016
США. МЛС 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Англия. Кубок 2010/2011
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Англия. Кубок 2009/2010
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Европы 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
США
6
3
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, Матч за 3-е место
США
0 : 1
26.06.2016
Колумбия
1' - 90'
Кубок Америки, 1/2 финала
США
0 : 4
22.06.2016
Аргентина
1' - 78'
Кубок Америки, 1/4 финала
США
2 : 1
17.06.2016
Эквадор
1' - 74'
22'
65'
Кубок Америки, 3 тур
США
1 : 0
12.06.2016
Парагвай
1' - 50'
27'
Кубок Америки, 2 тур
США
4 : 0
08.06.2016
Коста-Рика
1' - 78'
9'
37, 42'
Кубок Америки, 1 тур
США
0 : 2
04.06.2016
Колумбия
1' - 90'
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