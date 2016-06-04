Клинт Демпси - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Клинт
|Фамилия
|Демпси
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 850
тыс
|Имя
|Клинт
|Фамилия
|Демпси
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1983 (39 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|США
|6
|3
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2016
|1' -90'
|США
|0:1
|Колумбия
|22.06.2016
|1' -78'
|США
|0:4
|Аргентина
|17.06.2016
|1' -74'
|США
|2:1
|Эквадор
|22' 65'
|12.06.2016
|1' -50'
|США
|1:0
|Парагвай
|27'
|08.06.2016
|1' -78'
|США
|4:0
|Коста-Рика
|9' 37' 42'
|04.06.2016
|1' -90'
|США
|0:2
|Колумбия