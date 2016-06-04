Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клинт Демпси - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Клинт
    Фамилия Демпси
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 марта 1983 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 850
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    США 6 3 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2016 1' -90' США 0:1 Колумбия
    22.06.2016 1' -78' США 0:4 Аргентина
    17.06.2016 1' -74' США 2:1 Эквадор
    22' 65'
    12.06.2016 1' -50' США 1:0 Парагвай
    27'
    08.06.2016 1' -78' США 4:0 Коста-Рика
    9' 37' 42'
    04.06.2016 1' -90' США 0:2 Колумбия
    • Читайте нас: 
    11