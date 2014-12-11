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Давид Розегнал
Статистика
Давид Розегнал - статистика
Завершил карьеру
5 июля 1980 (46)
#14 | Защитник
199 см | 92 кг
Чехия
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Лилль
0 : 3
11.12.2014
Вольфсбург
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Краснодар
1 : 1
27.11.2014
Лилль
1' - 90'
90'
Лига Европы, 4 тур
Эвертон
3 : 0
06.11.2014
Лилль
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Лилль
0 : 0
23.10.2014
Эвертон
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Вольфсбург
1 : 1
02.10.2014
Лилль
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Лилль
1 : 1
18.09.2014
Краснодар
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