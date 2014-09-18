Давид Розегнал - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Розегнал
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1980 (42 года)
|Рост
|199
|Вес
|92
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Розегнал
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1980 (42 года)
|Рост
|199
|Вес
|92
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:3
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|27.11.2014
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|90'
|06.11.2014
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:0
|Лилль (Лилль)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|02.10.2014
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|18.09.2014
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)