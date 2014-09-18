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    Давид Розегнал - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Розегнал
    Команда Остенде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1980 (42 года)
    Рост 199
    Вес 92
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    27.11.2014 1' -90' Краснодар (Краснодар) 1:1 Лилль (Лилль)
    90'
    06.11.2014 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 3:0 Лилль (Лилль)
    23.10.2014 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    02.10.2014 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 1:1 Лилль (Лилль)
    18.09.2014 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Краснодар (Краснодар)
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