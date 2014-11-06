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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Эвертон - Лилль
Эвертон - Лилль: обзор матча 06 ноября 2014
Эвертон
06.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
27'
Л. Осман
42'
Ф. Ягиелка
61'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лилль
86'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Замена
М. Бешич
️️️️
Д. МакКарти
85'
75'
Замена
Р. Роделен
️️️️
С. Корчиа
Желтая карточка
Г. Бэрри
67'
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Г. Бэрри
67'
Замена
К. Атсу
️️️️
Э. МакГиди
66'
63'
Замена
Н. Ру
️️️️
Р. Мендес
63'
Замена
Ф. Берья
️️️️
М. Фрай
ГОЛ! 3:0!
С. Нейсмит
Пас отдал
Л. Бэйнс
61'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Э. МакГиди
42'
29'
Желтая карточка
Р. Мавуба
ГОЛ! 1:0!
Л. Осман
Пас отдал
Э. МакГиди
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Эвертон
1
Жоэль
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-3-1-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
19
Ягиелка
2
Хибберт
16
МакКарти
18
Бэрри
21
Осман
46
МакГиди
14
Нейсмит
9
Лукаку
4-1-2-3
1
Эньяма
14
Корчиа
27
Суаре
25
Баша
24
Кьер
5
Гуйе
24
Мавуба
15
Бальмон
20
Мендес
9
Фрай
27
Ориги
16
МакКарти
17
Бешич
17
Бешич
16
МакКарти
18
Бэрри
24
Гибсон
24
Гибсон
18
Бэрри
46
МакГиди
30
Атсу
30
Атсу
46
МакГиди
9
Фрай
18
Берья
18
Берья
9
Фрай
14
Корчиа
23
Роделен
23
Роделен
14
Корчиа
20
Мендес
26
Ру
26
Ру
20
Мендес
Остались в запасе
Эвертон
Лилль
1
Жоэль
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча Эвертон - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Гудисон Парк
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