Нванкво Кану - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Нванкво
|Фамилия
|Кану
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1976 (46 лет)
|Рост
|196
|Вес
|92
|Имя
|Нванкво
|Фамилия
|Кану
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1976 (46 лет)
|Рост
|196
|Вес
|92
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нигерия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2010
|1' -78'
|Нигерия
|1:0
|Алжир
|28.01.2010
|Был в запасе
|Гана
|1:0
|Нигерия
|25.01.2010
|Был в запасе
|Замбия
|0:0
(4:5)п
|Нигерия
|20.01.2010
|Был в запасе
|Нигерия
|3:0
|Мозамбик
|16.01.2010
|Был в запасе
|Нигерия
|1:0
|Бенин
|12.01.2010
|79' -90'
|Египет
|3:1
|Нигерия