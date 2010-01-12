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    Нванкво Кану - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Нванкво
    Фамилия Кану
    Команда Портсмут
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 1976 (46 лет)
    Рост 196
    Вес 92
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нигерия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.01.2010 1' -78' Нигерия 1:0 Алжир
    28.01.2010 Был в запасе Гана 1:0 Нигерия
    25.01.2010 Был в запасе Замбия 0:0
    (4:5)п    		 Нигерия
    20.01.2010 Был в запасе Нигерия 3:0 Мозамбик
    16.01.2010 Был в запасе Нигерия 1:0 Бенин
    12.01.2010 79' -90' Египет 3:1 Нигерия
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