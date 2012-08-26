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    Хенри Хименес - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Хенри
    Фамилия Хименес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 марта 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:3 Рома (Рим)
    30.09.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 4:0 Катания (Катания)
    27.09.2012 70' -90' Сиена (Сиена) 1:0 Болонья (Болонья)
    23.09.2012 76' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Пескара (Пескара)
    16.09.2012 Был в запасе Рома (Рим) 2:3 Болонья (Болонья)
    01.09.2012 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:3 Милан (Милан)
    26.08.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Болонья (Болонья)
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