|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:3
|Рома (Рим)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Катания (Катания)
|27.09.2012
|70' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|23.09.2012
|76' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Пескара (Пескара)
|16.09.2012
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|01.09.2012
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Милан (Милан)
|26.08.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Болонья (Болонья)