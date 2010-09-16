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    Станислав Ангелов - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Станислав
    Фамилия Ангелов
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 апреля 1978 (44 года)
    Рост 179
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 1' -65' Наполи (Неаполь) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
    02.12.2010 46' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    04.11.2010 87' -90' ФКСБ (Бухарест) 3:1 Утрехт (Утрехт)
    21.10.2010 1' -66' Утрехт (Утрехт) 1:1 ФКСБ (Бухарест)
    30.09.2010 79' -90' ФКСБ (Бухарест) 3:3 Наполи (Неаполь)
    16.09.2010 1' -52' Ливерпуль (Ливерпуль) 4:1 ФКСБ (Бухарест)
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