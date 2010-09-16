Станислав Ангелов - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Станислав
|Фамилия
|Ангелов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1978 (44 года)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Имя
|Станислав
|Фамилия
|Ангелов
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1978 (44 года)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -65'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|02.12.2010
|46' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.11.2010
|87' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|3:1
|Утрехт (Утрехт)
|21.10.2010
|1' -66'
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|ФКСБ (Бухарест)
|30.09.2010
|79' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|3:3
|Наполи (Неаполь)
|16.09.2010
|1' -52'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|4:1
|ФКСБ (Бухарест)