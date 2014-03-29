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    Александер Штольц - статистика

    Вратарь
    Имя Александер
    Фамилия Штольц
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Пфорцхайм
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 октября 1983 (39 лет)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2014 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:1 Айнтрахт (Брауншвейг)
    03.05.2014 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 3:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    26.04.2014 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:0 Айнтрахт (Франкфурт)
    19.04.2014 Был в запасе Вердер (Бремен) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    13.04.2014 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:0 Аугсбург (Аугсбург)
    06.04.2014 73' -90' Герта (Берлин) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    29.03.2014 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 3:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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