|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2014
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:1
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|03.05.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|3:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|26.04.2014
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|06.04.2014
|73' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|29.03.2014
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|3:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)