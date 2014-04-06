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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 06 апреля 2014
Герта
06.04.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
11'
С. Аллагуи
30'
Ю. Полански
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Хоффенхайм
89'
Замена
К. Караман
️️️️
С. Салихович
Замена
С. Вагнер
️️️️
Э. Бен-Хатира
86'
73'
Замена
А. Штольц
️️️️
К. Кастелс
62'
Замена
К. Хердлинг
️️️️
Т. Эльюнусси
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Д. Энтони Брукс
62'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
36'
30'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Полански
Пас отдал
К. Фолланд
23'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
21'
Желтая карточка
Ю. Полански
ГОЛ! 1:0!
С. Аллагуи
Пас отдал
П. Скьельбред
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
23
Робин Сцарка
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
4-4-2
1
Крафт
21
Хосогаи
4
Лангкамп
25
Брукс
22
Пекарик
8
Ндженг
12
Ронни
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
20
Рамос
9
Аллагуи
2-1-5-2
1
Кастелс
32
Бек
23
Вестергор
5
Штробль
8
Полански
18
Эльюнусси
23
Салихович
19
Джонсон
13
Руди
31
Фолланд
9
Фирмино
25
Брукс
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
25
Брукс
28
Бен-Хатира
2
Вагнер
2
Вагнер
28
Бен-Хатира
18
Эльюнусси
38
Хердлинг
38
Хердлинг
18
Эльюнусси
1
Кастелс
33
Штольц
33
Штольц
1
Кастелс
23
Салихович
19
Караман
19
Караман
23
Салихович
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
10
Хани Мухтар
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
23
Робин Сцарка
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
10
Хани Мухтар
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
23
Робин Сцарка
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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