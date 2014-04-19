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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 19 апреля 2014
Вердер
19.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Хоффенхайм
18'
Ф. Баргфреде
78'
С. Гарсия
90+2'
Н. Петерсен
3'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
ГОЛ! 3:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Ф. Ди Санто
90'
+2
Замена
Н. Петерсен
️️️️
А. Хант
90'
+1
Желтая карточка
С. Гарсия
87'
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
Э. Элиа
87'
85'
Пенальти не реализован!
С. Салихович
82'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Руди
80'
Желтая карточка
Й. Граль
ГОЛ! 2:1!
С. Гарсия
78'
Замена
А. Игньевски
️️️️
К. Фритц
64'
61'
Замена
Д. Хамад
️️️️
Т. Эльюнусси
46'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Т. Штробль
44'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
37'
Желтая карточка
С. Руди
ГОЛ! 1:1!
Ф. Баргфреде
18'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
4-5-1
30
Вольф
23
Гебре Селасси
5
Калдирола
4
Предль
8
Фритц
3
Гарсия
14
Хант
11
Элиа
16
Макиади
44
Баргфреде
9
Ди Санто
2-1-5-2
1
Граль
22
Тольян
23
Вестергор
5
Штробль
18
Эльюнусси
23
Салихович
19
Джонсон
8
Полански
13
Руди
31
Фолланд
9
Фирмино
11
Элиа
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
11
Элиа
8
Фритц
22
Игньевски
22
Игньевски
8
Фритц
14
Хант
18
Петерсен
18
Петерсен
14
Хант
5
Штробль
25
Зюле
25
Зюле
5
Штробль
18
Эльюнусси
6
Хамад
6
Хамад
18
Эльюнусси
13
Руди
27
Модест
27
Модест
13
Руди
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
38
Кай Хердлинг
ЦП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
21
Джозеф-Клод Гуай
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Везерстадион
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