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Рикарду Карвалью
Статистика
Рикарду Карвалью - статистика
Завершил карьеру
18 мая 1978 (48), Амаранте
#6 | Защитник
183 см | 78 кг
Португалия
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Товарищеские матчи. Сборные 2016
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Суперкубок Англии 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Португалия
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, Финал
Португалия
1 : 0
10.07.2016
Франция
Был в запасе
Чемпионат Европы, 1/2 финала
Португалия
2 : 0
06.07.2016
Уэльс
Был в запасе
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Польша
1 : 1
30.06.2016
Португалия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Хорватия
0 : 1
25.06.2016
Португалия
Был в запасе
Чемпионат Европы, 3 тур
Венгрия
3 : 3
22.06.2016
Португалия
1' - 90'
Чемпионат Европы, 2 тур
Португалия
0 : 0
18.06.2016
Австрия
1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Португалия
1 : 1
14.06.2016
Исландия
1' - 90'
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