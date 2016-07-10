Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Франция. Лига 1 2013/2014 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Суперкубок Англии 2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок РЖД 2008 Лига Чемпионов 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Кубок Английской Лиги 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок Англии 2007