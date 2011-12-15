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Карло Кудичини
Статистика
Карло Кудичини - статистика
Завершил карьеру
6 сентября 1973 (53)
#23 | Вратарь
186 см | 84 кг
Италия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тоттенхэм
4
-1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Шэмрок Роверс
0 : 4
15.12.2011
Тоттенхэм
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Тоттенхэм
1 : 2
01.12.2011
ПАОК
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Рубин
1 : 0
03.11.2011
Тоттенхэм
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Тоттенхэм
1 : 0
20.10.2011
Рубин
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Тоттенхэм
3 : 1
29.09.2011
Шэмрок Роверс
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2011
Тоттенхэм
1' - 90'
31'
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