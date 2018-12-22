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Стефан Мбиа
Статистика
Стефан Мбиа - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1986 (40), Яунде
#25 | Полузащитник
189 см | 83 кг
Камерун | Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Кубок Африканских Наций 2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок Африканских Наций 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1 : 2
22.12.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
2 : 1
18.12.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Реймс
0 : 1
05.12.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 3
27.10.2018
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Нант
4 : 0
20.10.2018
Тулуза
1' - 90'
37'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
1 : 1
30.09.2018
Тулуза
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