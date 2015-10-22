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    Жонатан Бризон - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Жонатан
    Фамилия Бризон
    Команда Ньор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 Был в запасе Базель (Базель) 2:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    18.02.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:2 Базель (Базель)
    10.12.2015 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Лацио (Рим)
    42'
    26.11.2015 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    05.11.2015 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Днепр (Днепр)
    22.10.2015 Был в запасе Днепр (Днепр) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
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