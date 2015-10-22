Жонатан Бризон - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Жонатан
|Фамилия
|Бризон
|Команда
|Ньор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Жонатан
|Фамилия
|Бризон
|Команда
|Ньор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|179
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2016
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|18.02.2016
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:2
|Базель (Базель)
|10.12.2015
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Лацио (Рим)
|42'
|26.11.2015
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|05.11.2015
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Днепр (Днепр)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)