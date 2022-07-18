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    Ayo Simon Okosun - статистика

    #6 | Нападающий
    Имя Ayo Simon Okosun
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 90' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Оденсе (Оденсе)
    16.10.2022 Был в запасе Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    09.10.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    30.09.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    29.07.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    24.07.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    18.07.2022 1' -88' Оденсе (Оденсе) 0:2 Нордшелланд (Фарум)
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