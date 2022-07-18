|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|90' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|29.07.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:5
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|24.07.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|18.07.2022
|1' -88'
|Оденсе (Оденсе)
|0:2
|Нордшелланд (Фарум)