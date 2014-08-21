Камиль Мерием - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Камиль
|Фамилия
|Мерием
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оденкур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1979 (43 года)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Имя
|Камиль
|Фамилия
|Мерием
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Оденкур
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1979 (43 года)
|Рост
|174
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2014
|1' -46'
|Цюрих (Цюрих)
|3:1
|Аполлон (Лимассол)
|06.11.2014
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|23.10.2014
|70' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:0
|Аполлон (Лимассол)
|02.10.2014
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Аполлон (Лимассол)
|18.09.2014
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:2
|Цюрих (Цюрих)
|28.08.2014
|1' -63'
|Локомотив (Москва)
|1:4
|Аполлон (Лимассол)
|21.08.2014
|1' -69'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Локомотив (Москва)