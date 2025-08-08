Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
08.08.25 / 30.06.26
Аренда
01.07.25 / 30.06.28
2,58 млн €
01.08.24 / 30.06.25
Аренда 1 млн €
01.07.24 / 01.07.25
2,50 млн €
21.07.23 / 30.06.24
Аренда
18.01.23 / 30.06.23
Аренда
01.07.22 / 01.07.24
5,80 млн €
13.08.21 / 30.06.22
Аренда
25.09.20 / 30.06.21
Аренда
10.01.20 / 31.08.20
Аренда
09.08.19 / 09.01.20
Аренда 125 тыс €
02.08.18 / 30.06.19
Аренда
17.07.17 / 30.06.18
Аренда
30.07.16 / 30.06.17
Аренда
28.01.16 / 30.06.16
Аренда
15.07.15 / 27.01.16
Аренда 30 тыс €