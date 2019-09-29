Дженнаро Тутино - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дженнаро
|Фамилия
|Тутино
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Дженнаро
|Фамилия
|Тутино
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Неаполь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:3
|Торино (Турин)
|07.12.2019
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:2
|Верона (Верона)
|24.11.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|09.11.2019
|50' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Верона (Верона)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Брешиа (Брешиа)
|29.10.2019
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:1
|Верона (Верона)
|25.10.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.10.2019
|81' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Верона (Верона)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|29.09.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Верона (Верона)
|24.09.2019
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|21.09.2019
|73' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Верона (Верона)
|15.09.2019
|79' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Милан (Милан)
|01.09.2019
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Верона (Верона)
|25.08.2019
|1' -87'
|Верона (Верона)
|1:1
|Болонья (Болонья)