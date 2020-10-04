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    Джакомо Риччи - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Джакомо
    Фамилия Риччи
    Команда Парма
    Состав Основной
    Родной город Ливорно
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Парма 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2021 86' -90' Парма (Парма) 0:2 Сампдория (Генуя)
    17.01.2021 74' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Парма (Парма)
    10.01.2021 46' -90' Парма (Парма) 0:2 Лацио (Рим)
    06.01.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Парма (Парма)
    03.01.2021 Был в запасе Парма (Парма) 0:3 Торино (Турин)
    22.12.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 2:1 Парма (Парма)
    19.12.2020 Был в запасе Парма (Парма) 0:4 Ювентус (Турин)
    06.12.2020 Был в запасе Парма (Парма) 0:0 Беневенто (Беневенто)
    30.11.2020 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:2 Парма (Парма)
    04.10.2020 Был в запасе Парма (Парма) 1:0 Верона (Верона)
    28.09.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 4:1 Парма (Парма)
    20.09.2020 Был в запасе Парма (Парма) 0:2 Наполи (Неаполь)
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