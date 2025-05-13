Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Джакомо Риччи
Статистика
Джакомо Риччи - статистика
Завершил карьеру
2 сентября 1996 (30), Ливорно
#31 | Защитник
180 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Козенца
17
0
0
5
0
Бари
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
1' - 62'
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
1' - 67'
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
1' - 90'
33'
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
1' - 74'
Италия. Серия В, 32 тур
Фрозиноне
2 : 2
05.04.2025
Козенца
1' - 90'
85'
Италия. Серия В, 31 тур
Козенца
0 : 3
29.03.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Катанцаро
4 : 0
16.03.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Козенца
1 : 0
07.03.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Модена
1 : 1
02.03.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Козенца
0 : 3
23.02.2025
Палермо
58' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Юве Стабиа
3 : 0
16.02.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Козенца
1 : 0
08.02.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Сампдория
1 : 0
01.02.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Козенца
0 : 1
25.01.2025
Циттаделла
1' - 59'
Италия. Серия В, 22 тур
Кремонезе
3 : 1
18.01.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Козенца
2 : 2
12.01.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Сассуоло
2 : 1
29.12.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Козенца
1 : 1
26.12.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Каррарезе
1 : 0
21.12.2024
Козенца
1' - 46'
Италия. Серия В, 17 тур
Чезена
2 : 1
14.12.2024
Козенца
1' - 87'
Италия. Серия В, 16 тур
Козенца
0 : 1
07.12.2024
Фрозиноне
1' - 85'
Италия. Серия В, 15 тур
Пиза
2 : 2
01.12.2024
Козенца
46' - 90'
82'
Италия. Серия В, 14 тур
Козенца
1 : 1
22.11.2024
Модена
1' - 46'
Италия. Серия В, 13 тур
Брешиа
2 : 3
09.11.2024
Козенца
64' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Козенца
1 : 1
03.11.2024
Салернитана
1' - 46'
40'
Италия. Серия В, 11 тур
Реджана 1919
0 : 1
29.10.2024
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Циттаделла
0 : 0
19.10.2024
Козенца
1' - 90'
30'
Италия. Серия В, 8 тур
Козенца
0 : 2
06.10.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
1' - 59'
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
76' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Бари
1 : 1
27.08.2024
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
2 : 1
23.08.2024
Бари
46' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Бари
1 : 3
17.08.2024
Юве Стабиа
59' - 90'
90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+