Джакомо Риччи - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Джакомо
|Фамилия
|Риччи
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливорно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Джакомо
|Фамилия
|Риччи
|Команда
|Парма
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ливорно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Парма
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2021
|86' -90'
|Парма (Парма)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|17.01.2021
|74' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Парма (Парма)
|10.01.2021
|46' -90'
|Парма (Парма)
|0:2
|Лацио (Рим)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Парма (Парма)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:3
|Торино (Турин)
|22.12.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|2:1
|Парма (Парма)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:4
|Ювентус (Турин)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:0
|Беневенто (Беневенто)
|30.11.2020
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Парма (Парма)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:0
|Верона (Верона)
|28.09.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|4:1
|Парма (Парма)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:2
|Наполи (Неаполь)