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€ 300 тыс

Ману Вальехо - статистика

Сеута
14 февраля 1997 (29)
#21 | Нападающий
167 см
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 16 тур
Сеута
1 : 0
29.11.2025
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Сеута
3 : 2
26.11.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Сеута
1 : 2
16.11.2025
Леганес
75' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Альбасете
0 : 0
12.10.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Сеута
1 : 0
03.10.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
0 : 0
28.09.2025
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
2 : 1
07.09.2025
Уэска
90' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Расинг
4 : 1
30.08.2025
Сеута
Был в запасе
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